Katër detajet që Ancelotti duhet t’i marrë parasysh përpara El Classico

Të gjithë sytë janë te stadiumi Santiago Bernabeu, i cili do të presë El Clasicon mes Real Madridit dhe Barcelonës të shtunën.

Carlo Ancelotti përballet me një detyrë sfiduese dhe ai duhet të marrë parasysh disa pika kyçe ndërsa përgatitet për këtë ndeshje vendimtare.

Fitoret e fundit ndaj Barcelonës

Real Madridi i afrohet kësaj ndeshjeje me ndjenja të përziera, pasi është përballur me triumfin dhe zhgënjimin në ndeshjet e fundit. Megjithatë, loja në shtëpi shpesh u jep atyre një avantazh, veçanërisht duke marrë parasysh suksesin e tyre në ndeshjet e fundit të El Clasico.

Madridi ka fituar katër përballjet e tyre të fundit kundër Barcelonës, me tri nga ato fitore të sezonit të kaluar. Çdo ndeshje shfaqi performanca dhe rezultate të ndryshme, duke theksuar intensitetin e rivalitetit.

Një Barcelona ndryshe këtë sezon

Barcelona duket e rigjallëruar nën drejtimin e Hansi Flick, duke sjellë taktika të reja që e kanë kthyer atë në një ekip të fortë presioni. Ky ndryshim mund të sfidojë Real Madridin, i cili nuk mund të mbështetet vetëm tek sulmuesit si, Kylian Mbappe dhe Vinicius Junior.

Rëndësia e Modric në mesfushë

Eksperienca e Modric do të jetë vendimtare për Madridin. Ai mund ta lexojë mirë ndeshjen dhe të ruajë topin, gjë që do të jetë jetike kundër stilit të pritshëm të Barcelonës. Përfshirja e tij e mundshme së bashku me Jude Bellingham dhe Federico Valverde mund të formësojë rezultatin e ndeshjes.

Priten ndryshime taktike

Flick pritet të hartojë një strategji për të kundërshtuar kërcënimet sulmuese të Madridit. Nëse Eduardo Camavinga luan në mesfushë, Aurelien Tchouameni mund të zhvendoset në një rol mbrojtës. Ky ndryshim mund të sigurojë mbulim shtesë kundër ritmit të Raphinhas, duke theksuar betejat taktike që do të zhvillohen.

