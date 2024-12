Kasami për keqpërdorimet në Teatrin e Tetovës: Fundi i hajdutëve është afër, do përballen me drejtësinë

Kryetari i komunës së Tetovës, Bilall Kasami, ka reaguar pas lajmit për keqpërdorime në mjete në Teatrin dhe Bibliotekën e Tetovës.

“Në vetëm 10 ditë mbi 27 milion euro të abuzuara nga ish qeveria BDI-LSDM. Rasti i fundit me Teatrin dhe Bibliotekën e Tetovës, ku janë keqpërdorur 13 milion euro është dëshmi se BDI deri në palcë është e korruptuar. Fundi i hajdutëve është afër dhe ata tani do të përballen me drejtësinë, dhe si asnjëherë më parë do të marrin dënimin e merituar nga veprimet e bëra në të kaluarën!

VLEN do e rikthej dinjitetin e qytetarëve të nëpërkëmbur nga BDI sa e sa vite.

Hajdutët fundin e kanë në burg!”, ka shkruar Kasami.

