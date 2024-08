Juventus po punon për katër largime pas transferimit të Koopmeiners

uventusi po punon për largimin e katër lojtarëve pasi më në fund ka arritur marrëveshje me Atalantën për nënshkrimin e Teun Koopmeieners, konfirmojnë mediat në Itali.

Lojtari më i profilit të lartë që pritet të largohet nga Juventusi këtë verë është italiani Federico Chiesa, i cili është lidhur me një kalim te Barcelona dhe Liverpooli ditët e fundit.

26-vjeçari ka folur tashmë me trajnerin e Barcelonës, Hansi Flick për një lëvizje të mundshme, por Liverpooli i Arne Slot ka kërkuar gjithashtu më shumë informacion nga Juventusi.

La Gazzetta dello Sport konfirmon se Empoli ka një marrëveshje me Zonjën e Vjetër për një marrëveshje të përhershme për Mattia De Sciglio, i cili iu bashkua klubit për 12 milionë euro nga Milani në vitin 2017.

Redaktori i IlBianconero, Romeo Agresti konfirmon se dy lojtarë të Next Gen mund të largohen gjithashtu nga Juve pas marrëveshjes me Atalantën për Teun Koopmeiners.

Bëhet fjalë për qendërmbrojtësit 21-vjeçarë Tarik Muharemovic dhe Facundo Gonzalez.

Gonzalez thuhet se është në negociata me skuadrën e Eredivisie, Feyenoord për një huazim me detyrim të mundshëm për të blerë. Muharemovic, ndërkohë duket se do t’i bashkohet Sassuolos në formë huazimi me një opsion blerjeje.

