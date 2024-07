Jo vetëm Toni Kroos, një tjetër mesfushor brilant e mbyll me futbollin

Thiago Alcantara do të tërhiqet nga futbolli aktiv. Mesfushori spanjoll ka vendosur të varë këpucët në gozhdë në moshën 33-vjeçare.

Edhe pse fare mirë mund të luante edhe disa sezone, në futbollin europian ose jashtë kontinentit të vjetër.

Me kombëtaren e Spanjës zhvilloi 46 ndeshje (2 gola). Ndërkohë që u aktivizua e fitoi me tri nga skuadrat më të mëdha në planet.

10 trofe me Barcelonën – klubin ku u rrit – 15 me Bayern Munich dhe 2 me Liverpoolin, skuadër ku kaloi vitet e fundit të karrierës fantastike.

MARKETING