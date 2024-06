Jasir Asani arrin marrëveshje me klubin e LaLiga-s

Një lajm i bujshëm vjen nga Gjermania. Gazetari i Glend Tafaj, i cili ndodhet pranë kuqezinjve bën me dije se futbollisti i Kombëtares shqiptare ka arritur akordin me klubin e Las Palmas për një transferim në La Liga. Bëhet fjalë për një kontratë 2 vjeçare me të drejtë rinovimi edhe për një tjetër.

Akordi mes palëve tashmë është arritur, teksa ngelet vetëm që klubet. Las Palmas dhe Guanzhu, të gjejnë gjuhën e përbashkët për transferimin e shqiptarit. Ky do të ishte një hap i madh në karrierën e Asanit.

