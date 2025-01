Jankullovska do të kërkoj dëmshpërblim, thotë se është viktimë

Ish-ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska, e cila ka shërbyer gjatë periudhës së qeverisjes së Nikolla Gruevskit, ka njoftuar se do të kërkojë dëmshpërblim për rolin e saj si një nga viktimat më të mëdha në rastin “Fortesa”. Këtë e ka bërë të ditur Vlatko Ilievski, bashkëshorti dhe avokati i Jankulloskës, e cila u lirua nga fajësia në rastin “Kalaja”.

Ilievski theksoi se Gjykata ka pranuar argumentet e mbrojtjes se ish-ministrja nuk ka pasur qëllim të dëmtojë pajisjet e përgjimit apo të dëmtojë shtetin. Ai shtoi se mbrojtja është e kënaqur me vendimin e Gjykatës dhe tani po pret që Gjykata e Apelit ta konfirmojë lirimin nga akuzat.

Në lidhje me kërkesën për dëmshpërblim, Ilievski deklaroi: “Nëse jo në një çështje penale, atëherë në një procedurë civile do të përcaktohet se kush e ka kryer përgjimin dhe do të kompensohet dëmi jo-material që ka pësuar Jankulloska si një nga viktimat më të mëdha të përgjimit.”

