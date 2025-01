Jankulloska lirohet nga akuzat në rastin “Fortesa”, 24 vite burg për Boshkovskin dhe Grujevskin

Ish-ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska, është liruar nga akuzat në rastin “Fortesa” lidhur me përgjimet masive, ku në mesin e të akuzuarve ishte edhe ish-kreu i DSK-së, Sasho Mijalkov, të cili iu vjetërsuan veprat në rastin më të madh “Shënjestra-Fortesa”. Kështu u bë e ditur sot gjatë aktgjykimit në Gjykatën Themelore 1 në Shkup.

Ish-shefi i kabinetit të Mijalkovit, Toni Jakimovski, mori dënim prej 3 vitesh burg, ku përfshihet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak.

Në mungesë u dënuan edhe Goran Grujevski dhe Nikolla Boshkovski, ish-spiunët që u arratisën dhe nuk u ekstraduan nga Greqia. Grujevski u dënua me 14 vjet e 6 muaj burg, ndërsa Boshkovski me 9 vjet e 10 muaj.

Të pandehurit akuzoheshin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim të dokumenteve lidhur me shkatërrimin e sistemeve të monitorimit të komunikimit në DSK.

Apeli e ka rrëzuar njëherë aktgjykimin për rastin “Shënjestra-Fortesa”. Asokohe çështja ishte në sirtar për 9 muaj te gjyqtari i Apelit Enver Bexheti, ndërsa Këshilli Gjyqësor e gjobiti vetëm me para.

Për këtë rast janë akuzuar gjithsej 11 persona, të cilët me aktgjykimin e shkallës së parë, të rrëzuar nga Gjykata e Apelit, janë dënuar gjithsej me 55 vite burg dhe 10 vite me kusht. Gjykata e Apelit në Shkup në dhjetor 2022 njoftoi se kishte pranuar ankesat e shtatë të pandehurve në këtë rast, gjegjësisht të gjithë të dënuarve me burgim, me përjashtim të Vladimir Varelovit, i cili u dënua me kusht prej dy vjetësh.

Procesi gjyqësor filloi në dhjetor 2017 dhe vendimi u dha pas më shumë se tre vjetësh, në shkurt 2021.

