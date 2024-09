Janevska: Pesë ligjet që janë në version pune pres të votohen në nëntor

Pesë ligjet që janë në version të punës: për arsimin fillor, të mesëm, për arsimin e mesëm-profesional, Ligji për arsimin e të rriturve dhe ligji për kornizën nacionale të kualifikimeve pritet në votim para deputetëve të paraqiten në nëntor, tha ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, e cila në Prilep mori pjesë në dhënien e dëftesave për përfundimin e arsimit fillor për të rritur, duke iu përgjigjur pyetjeve për rregulloret ligjore në sistemin arsimor.

Pesë ligjet janë në versionin e punës dhe janë të bashkëngjitura në ueb faqen e Ministrisë janë në pritje të debatit publik.

“Këto ligje tashmë janë gati dhe janë vënë për diskutim publik. Një debat publik do të thotë që kushdo që ka një vërejtje mund ta bëjë atë që ne ta marrim parasysh. Nëse e konsiderojmë të pranueshme, sigurisht që do të përfshihet në ligj. Ai është i aksesueshëm për të gjitha palët e interesuara që përbëjnë sistemin arsimor – mësimdhënësit, prindërit, nxënësit më të rritur, administrata. Unë sinqerisht shpresoj që partnerët tanë të huaj që janë informuar dhe që na kanë ndihmuar në shumë mënyra, do t’i shikojnë ato ligje dhe do të japin sugjerimet e tyre. Pas përfundimit të debatit publik, Komisioni Parlamentar për Arsim dhe Shkencë duhet t’i shikojë, t’i dorëzojë në Qeveri dhe pastaj të dorëzohen në Kuvend për votim. Pres që votimi të jetë në nëntor”, theksoi Janevska.

Ligji për arsimin fillor është një përshtatje e ligjeve për arsimin e mesëm dhe të mesëm profesional. Nuk kemi pasur ligj për arsimin e mesëm profesional deri më tani dhe është e nevojshme të rrumbullaksohen proceset e mësimit përmes punës dhe mësimit në paralele duale që është jashtëzakonisht domethënëse për vendin tonë.

“Gjithashtu edhe ligji për arsimin e mesëm ku e dini se për shumë e shumë vite, më shumë se 20 vjet nuk kemi asnjë ndryshim dhe duhet t’i bëjmë në drejtim të modernizimit të shoqërisë sonë dhe afrimit me BE-në. Gjithçka do të rregullohet në arsimin e mesëm profesional. Ne rregullojmë gjithashtu çështjet rreth përfshirjes. Grupet e rrezikuara janë në gatishmëri, duke përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta. Ne e rregullojmë praninë e tyre në sistemin arsimor, asistentët arsimorë dhe gjithçka që është e nevojshme që ata të marrin arsim adekuat sipas mundësive të tyre”, tha Janevska.

Sa i përket ligjit për arsimin e lartë, procesi do të zgjasë dhe nuk do të përfundojë këtë vit.

“Ligji për arsimin e lartë është një ligj i madh dhe i gjerë dhe kërkon shumë kohë. Ne kemi filluar punën, por në konsultim me universitetet, Konferencën Ndëruniversitare, Këshillin Nacional dhe presim që pas Vitit të Ri ta kemi në një draft version më serioz ose si propozim”, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska gjatë qëndrimit të sotëm në Prilep në dhënien e dëftesave për arsim fillor të përfunduar të të rriturve.

MARKETING