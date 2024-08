Jamie Carragher bën parashikim të çmendur për top 6-shen në Ligën Premier

Jamie Carragher ka bërë një parashikim të guximshëm në Ligën Premier përpara sezonit të ri që ka lënë të habitur tifozët e Manchester United.

Sezoni 2024/25 është më pak se një javë larg pasi Manchester City do të synojë të mbrojë titullin e tyre pas triumfit të pabesueshëm të sezonit të kaluar.

Arsenali i Mikel Artetës do të shpresojë të bëjë më mirë dhe të fitojë titullin e tyre të parë që nga viti 2004, pasi ka përfunduar pas Citizens në sezonet e fundit.

Është një epokë e re për Liverpoolin, i cili punësoi Arne Slot për të zëvendësuar Jurgen Klopp, ndërsa Aston Villa, Tottenham dhe Man United do të kërkojnë të vazhdojnë nga sezoni i kaluar.

Dhe përpara fillimit të sezonit të ri në Ligën Premier, Carragher ka parashikuar gjashtë më të mirat e tij.

Ai ka mbështetur Man Cityn për t’i fituar pesë tituj radhazi në ligë përpara Arsenalit.

Pavarësisht pasigurisë që rrethon Slot, Carragher beson se skuadra e tij e vjetër do të përfundojë në vendin e tretë përpara Spurs.

Legjenda e Liverpoolit parashikon që Man United i Erik ten Hag të përfundojë i pesti përpara Villas, i cili siguroi një vend të katërt të parë sezonin e kaluar.

Parashikimi i Carragher bëri që tifozët të flasin në internet pasi disa mbështetës të Man United mendojnë se ata do të pretendojnë në pozitë të katërt.

Një përdorues i X shkroi: “Liverpool do të ketë vështirësi në gjysmën e dytë të sezonit. Unë mendoj se ai duhet të shqetësohet më shumë për këtë”.

Një i dytë tha: “Bëni një pamje të kësaj. Liverpool do të jetë i 5-ti ose i 6-ti”.

Një i tretë shtoi: “Ai po vendos një ekip mbi ne që sapo shpenzoi 65 milionë për Solanken”.

Një tifoz i Man Utd komentoi: “Më pëlqen… kjo ne patjetër do t’i rikthehemi kësaj”. /Telegrafi/

