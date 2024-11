Jake Paul mposht Mike Tyson në meçin e shumëpritur të boksit

Rikthimi i diskutueshëm i 58-vjeçarit Mike Tyson në boks përfundoi me një humbje mëngjesin e sotëm (e shtunë), me 27-vjeçarin Jake Paul që shkoi drejt fitores me vendim unanim kundër legjendës së peshave të rënda.

Tyson mezi godiste grushte gjatë ndeshjes me tetë raunde në stadiumin AT&T në Arlington të Teksasit, me Paulin që fitoi me rezultate të mëdha nga tre gjyqtarët – 80-72, 79-73 dhe 79-73.

Paul përdori shpejtësinë dhe lëvizjen e tij superiore për të dominuar me lehtësi Tysonin e moshuar dhe e vuri ish-kampionin e padiskutueshëm të peshave të rënda në telashe pasi goditi një mori grushtesh në raundin e tretë.

Megjithatë, luftëtari më i ri nuk ishte në gjendje të jepte goditjen e nokautit që kishte premtuar të jepte gjatë matjeve zyrtare të së enjtes, ku Tyson e goditi me shuplakë në fytyrë.

Tyson, megjithatë, shikoi çdo pjesë të 58 viteve të tij, duke arritur të godasë vetëm disa grushta kuptimplotë gjatë luftës.

Statistikat përfundimtare treguan se Tyson ishte i saktë me vetëm 18 nga 97 grushteve të hedhura, ndërsa Paul hodhi rreth 278 grushte dhe goditi 78 prej tyre. /Telegrafi/

