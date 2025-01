ISHP me detaje: Një person ka vde’kur nga SIDA dhe 554 persona jetojnë me HIV në vend

Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut sot ka shpërndarë të dhëna në lidhje me e HIV-it në vend.

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit dhjetor janë raportuar dy raste të konfirmuara me HIV, tek meshkujt, të grupmoshës 40-49 vjeç.

Është regjistruar një vdekje nga SIDA, e raportuar si e ndodhur në nëntor 2024, tek një mashkull, i grupmoshës 20-29 vjeç. Sipas evidencës ekzistuese të rasteve të raportuara (deri më 31.12.2024), numri kumulativ i personave të regjistruar me HIV/AIDS në Republikën e Maqedonisë është Maqedonia e Veriut, për periudhën 1987–2024, është 688 dhe prej tyre, sipas të dhënave që disponon ISHP, kanë vdekur 130 persona, ndërsa me HIV/AIDS 554 persona (4 persona kanë një përfundim të panjohur).

Në grupin e infeksioneve seksualisht dhe të transmetueshme me gjak (duke përjashtuar HIV/AIDS), janë regjistruar 22 persona të infektuar, shtatë raste me sifilis, gjashtë raste me hepatit B viral, pesë me hepatit viral C dhe katër me infeksion klamidia.

Gjashtë raste të reja pozitive me Covid-19 u regjistruan nga 6 deri më 12 janar. Dy raste janë regjistruar në Kumanovë dhe Strumicë, nga një në Shkup dhe Kërçovë. Ndonëse numri i rasteve me Covid-19 në baza javore është i vogël, siç theksohet, duke qenë se periudha e rritjes së qarkullimit të viruseve të frymëmarrjes në hemisferën veriore është në vazhdimësi, ekziston rreziku që aktiviteti i Sars-CoV-2 të rritet, “e cila nxjerr në pah nevojën e vazhdueshme për mbikëqyrje – epidemiologjike dhe virologjike, në nivel kombëtar dhe rajonal”.

