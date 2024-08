Idrizovë, i burgosuri gëlltit pakon me drogë

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se një i burgosur në burgun e Idrizovës është denoncuar ka gëlltitur një pako me material pluhur.

“Një i burgosur ka gëlltitur një pako me drogës. Në Sektorin e Punëve të Brendshme në Shkup, nga burgu i Idrizovës është denoncuar se i dënuari me inicialet M.S, 40 vjeçar nga Manastiri ka gëlltitur një pako me material pluhur. I burgosuri është dërguar në kompleksin e Klinikave “Nënë Tereza” në Shkup. Ministria e Brendshme thotë se po merren të gjitha masat për zbardhjen e rastit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

MARKETING