I plagosuri në Çair ka treguar personin që ka shtënë me armë zjarri ndaj tij, MPB me detaje të reja

Policia ka dalë me detaje të reja për gjuajtjen me armë zjarri në Xhon Kenedi, ngjarje që ndodhi mbrëmjen e djeshme.

“Është konfirmuar se personi i plagosur është A.B (19) nga Shkupi, i cili në bisedë me zyrtarët policor ka shpjeguar se përderisa ka qenë duke lëvizur në këmbë në rrugën ‘Cvetan Dimov’ nga një makinë ka dalë B.B dhe ka shtënë ndaj tij disa herë me pistoletë. Po punohet në zbardhjen e rastit”, thonë nga MPB, transmeton SHENJA.

MARKETING