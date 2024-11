Humbje e rëndë për Realin, Liverpool thyen më në fund madrilenët

Pas 15 vitesh rikthehet Liverpool të mund Realin e Madridit. Gjithçka ndodhi në pjesën e dytë në “Anfield” pasi pjesa e pare u mbyll e barabartë me shifrat 0-0.

Ishte minuta e 52-të kur gjërat ndryshuan npë këtë ndeshje. Mac Allister realizon me një goditje diagonale brenda zonës, që kapi të papërgatitur Courtois. Askion i gjatë i Liverpoolit, që u mbyll me finalizimin e 25-vjeçarit. Vetëm pak minuta pas zhbllokimit të rezultatit, Reali fiton një 11-metërh me Lucas Vasquez, por Kylian Mbappe gabon përballë Kelleher.

Liverpooli fiton një 11-metërsh në minutën e 59-të, pas ndërhyrjes së gabuar të Mendy ndaj Salah. ‘Faraoni’ e merr vetë ekzekutimin e penalltisë, por godet jashtë.

Nuk është mbrëmja e Realit: në minutën e 76-të, në zhvillimet e një goditjeje këndi, Gakpo gjendet i lirë në zonën e portierit, ku nuk e ka të vështirë për ta dërguar topin në rrjetë. Pavarësisht tentativave në minutat e betura gjithçka mbeti e fiksuar me këto shifra.

