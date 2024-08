Holanda, stacioni i radhës në Formula 1

Holanda do të jetë organizatore e garës së 15-të të këtij sezoni në Kampionatin Botëror të Formula 1, raporton Anadolu.

Gara me 72 xhiro do të zhvillohet në pistën Zandvoort me një gjatësi prej 4,2 kilometrash, në qytezën Zandvoort në bregun e Detin e Veriut, më 25 gusht të dielën në orën 15:00. Xhirot e renditjes do të mbahen nesër.

Këtë sezon në F1, Max Vestappen fitoi 7 gara, ndërkaq Lewis Hamilton 2, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell dhe Oscar Piastri nga një.

Pesë vendet e para të klasifikimit të pilotëve dhe ekipeve para Çmimit të Madh të Holandës janë si më poshtë:

– Pilotët

1. Max Verstappen (Holandë): 277

2. Lando Norris (Britani e Madhe): 199

3. Charles Leclerc (Monaco): 177

4. Oscar Piastri (Australi): 167

5. Carlos Sainz (Spanjë): 162

– Ekipeet

1. Red Bull: 408

2. McLaren: 366

3. Ferrari: 345

4. Mercedes: 266

5. Aston Martin: 73

MARKETING