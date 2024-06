Hidhet shorti i Conference League, Shkëndija do të luajë kundër FC NOAH

Këtë të martë në orën 16:00 në Nyon të Zvicrës u hodh shorti i raundi të parë kualifikues të UEFA Europa Conference League, me skuadrat shqiptare që mësuan kundërshtarët e këtij raundi.

Valur (Islandë)-Vllaznia (Shqipëri)

Malisheva (Kosovë)- FK Buducnost Podgorica (Mali i Zi)

Partizani (Shqipëri)- Marsaxlokk (Maltë)

FC Torpedo Kutaisi (Gjeorgji) -Tirana (Shqipëri)

FC NOAH (Armeni) -Shkëndija (Maqedoni)

Ndeshjet e këtij raundi të Conference League do të zhvillohen në datat 11 dhe 18 korrik, me datat dhe oraret e sakta që do publikohen nga UEFA më datë 21 qershor.

