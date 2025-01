Hendboll, Maqedonia kalon në fazën tjetër të Botërorit

Përfaqësuesja e Maqedonisë e përfundoi me sukses fazën e parë të Kampionatit Botëror në Kroaci, Danimarkë dhe Norvegji. Me fitoren kundër Guineas në ndeshjen e fundit, të tretën, Maqedonia siguroi zyrtarisht një vend për fazën kryesore, ku do të luajë edhe tre ndeshje të tjera.

Maqedonia nuk do të ndryshojë qytet dhe ndeshjet e saj do t’i luajë në “Varaždin Arena” kundër tre ekipeve më të mira nga Grupi C – Francës, Austrisë dhe Katarit.

Përfaqësuesja jonë përfundoi fazën e parë me tre pikë, me fitore kundër Guineas, barazim me Hungarinë dhe humbje nga Holanda.

