Grupi D mbyllet me surpriza/ Austria e parë dhe Franca e dyta, Holanda mbetet e treta

Grupi D suket se sjell edhe surprizat më të mëdha deri në këtë pikë të Euro 2024, teksa në një grup ku bënte pjesë Franca dhe Holanda, kreu shkon për Austrinë. Këta të fundit mposhtën “tulipanët” në ndeshjen e tretë me rezultatin 2-3, një sfidë që dhuroi spektakël. Austriakët u barazuan në dy raste nga Holanda, megjithatë në fund goli i Sabitzer mjaftoi për të marrë tre pikët dhe vendin e parë.

Holandë-Austri 2-3

Ndërkohë, në ndeshjen tjetër të grupit, Franca nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 me Poloninë e eliminuar nga kompeticioni. Gjelat e zhbllokuan ndeshjen në fraksionin e dytë pas një penalltie të ekzekutuar saktësisht nga Mbappe, goli i parë në Europianë për sulmuesin.

Megjithatë, Robert Lewandowski barazoi Francën po nga pika e bardhë, teksa sulmuesi i Barcelonës fillimisht u ndal nga Maignan. Por, penalltia u përsërit dhe aty 35-vjeçari nuk gaboi. Përfundimisht, ndeshja u mbyll në shifrat 1-1 me Austrinë që mori kreun e grupit me gjashtë pikë, Franca e dyta me pesë pikë dhe Holanda me katër pikë në vend të tretë.

“Tulipanët” kanë shansin për të kaluar si një nga katër të tretat më të mira, teksa Polonia e mbyll Euro 2024 me një pikë.

Francë-Poloni 1-1

