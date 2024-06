Granit Xhaka mund t’ia rrëmbejë një rekord Cristiano Ronaldos

Kapiteni i Zvicrës, Granit Xhaka mund të kapërcejë rekordin e Cristiano Ronaldos për më shumë çmime Lojtari i Ndeshjes në Kampionatin Evropian gjatë fazës eliminatore.

Mesfushori i Bayer Leverkusen ka qenë forca shtytëse pas kalimit të La Nati në 1/16 e Euro 2024. Me pesë pikë në tri ndeshje, ata përfunduan në vendin e dytë në Grupin A dhe do të përballen me kampionët në fuqi, Italinë në raundin tjetër.

Xhaka, i cili është lojtari zviceran me më shumë paraqitje të të gjitha kohërave me 127, deri më tani ka marrë dy çmime Lojtari i Ndeshjes në Euro 2024. Në përgjithësi, ai ka fituar pesë në turne që nga debutimi i tij në 2016.

31-vjeçarit i nevojiten vetëm dy çmime të tjera për të kapërcyer rekordin e mbajtur nga Ronaldo dhe legjenda e Spanjës, Andres Iniesta. Të dy këta lojtarë janë shpallur Lojtari më i mirë i ndeshjes për Portugalinë dhe Spanjën përkatësisht në gjashtë raste në Eurot.

Ndërsa Iniesta është pensionuar prej kohësh, Ronaldo aktualisht po luan në kampionatin e tij të gjashtë dhe potencialisht të fundit evropian të karrierës së tij ndërkombëtare në moshën 39-vjeçare. Nuk ka qenë aq produktiv sa do të kishte dashur, megjithatë, me kapitenin e Portugalisë ende që po kërkon golin e parë në këtë kampionat.

Ai nuk e ka fituar as çmimin e Lojtarit të Ndeshjes deri më tani, ndonëse kundër Gjeorgjisë të mërkurën, ylli i Al-Nassr do të kërkojë të kalojë Iniestën dhe të marrë kryesimin në këtë listë.

