Gonzato: Me Shqipërinë jemi të kënaqur ndërsa RMV le t’i përmbushë kushtet dhe pastaj fillon negociatat

“Procesi i integrimit evropian bazohet në merita. Shqipëria ka arritur në pikën ku vendet anëtare janë të kënaqura me përparimin e vendit. Nëse Maqedonia e Veriut përmbush kushtet, ajo do të fillojë gjithashtu negociatat”, kështu deklaroi kreu i delegacionit të BE-së në Shqipëri, Silvio Gonzato.

“Tirana po bëhet kryeqytet rajonal. Për mendimin tim, ai zë vendin e Beogradit. Çfarëdo që të themi për kryeministrin shqiptar Edi Rama, ai është sigurisht një njeri me vizion”, tha Gonzato.

“Ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, Shqipëria nuk ka një plan B të Bashkimit Europian. Dëshira për integrim europian është shumëpartiake”, theksoi ambasadori.

I pyetur nga BGNES nëse ai është i shqetësuar për politikën e qeverisë maqedonase, e cila po përpiqet të diskreditojë Korridorin 8, Gonzato u përgjigj se projekti është një prioritet kryesor për BE-në në rajon.

“Nga infrastruktura (nga Deti i Zi bullgar deri në portin shqiptar të Durrësit) ka një përfitim të madh si për ekonominë ashtu edhe për sigurinë, si pjesë e strategjisë së NATO-s”, tha ai.

Diplomati raportoi progres të madh në administratën shtetërore shqiptare dhe bashkëpunimin me Brukselin dhe bëri thirrje për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit.

