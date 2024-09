Gjithçka gati për super përballjen e nesërme, Anthony Joshua lufton ndaj Dubois për titullin IBF

Jemi vetëm një ditë larg përballjes gjithë-britanike mes Daniel Dubois dhe Anthony Joshua.

Joshua do të synojë të bëhet tre herë kampion bote në peshën e rëndë kur të sfidojë Dubois për titullin IBF, transmeton GazetaBlic Sport.

Dubois do të bëjë mbrojtjen e parë të rripit pas fitores ndaj Filip Hrgovic, ndërsa dy boksierët britanikë luftojnë në stadiumin ikonik, Wembley.

Ky meç do të zhvillohet të shtunën rreth orës 23:00, kurse po atë natë, Liam ‘Beefy’ Smith përballet me Josh Kelly, ndërsa Anthony Cacace mbron titullin e tij botëror në peshën super të lehtë në IBF kundër Josh Warrington.

Përballjet e tjera që do të zhvillohen po në atë natë: Tyler Denny kundër Hamzah Sheeraz, Joshua Buatsi kundër Willy Hutchinson dhe Mark Chamberlain kundër Josh Padley janë gjithashtu të planifikuara për kartën masive.

