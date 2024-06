Gjeorgjia shtang Portugalinë, kompletohen çiftet e fazës së 1/8-ave

Gjeorgjia ka bërë surprizën në ndeshjet e fundit të fazës së grupeve, duke mposhtur Portugalinë me rezultatin 2-0.

Kvaratskhelia në minutën e dytë dhe Mikautadze në të 57-ën vulosën suksesin befasues për gjeorgjianët, që u ngjitën në vendin e tretë me 4 pikë dhe siguruan kalimin në turin tjetër si pjesë e skuadrave të treta më të mira.

Triumfoi edhe Turqia me rezultatin 2-1 ndaj Republikës Çeke, duke siguruar vendin e dytë në grup dhe kalimin në fazën e 1/8-ave, ku do të përballet me Austrinë.

Pas këtyre sfidave, ka përfunduar edhe faza e grupeve, duke u përcaktuar edhe 8 çiftet e fazës së 1/8-ave, të cilat janë si më poshtë:

