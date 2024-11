Gerapetritis: Qeveria greke nuk do të ketë asnjë tolerancë për çështjen e Marrëveshjes së Prespës

Kreu i diplomacisë greke, Giorgos Gerapetritis foli për politikën e jashtme të vendit në lidhje me fqinjët e saj Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Turqinë, duke e quajtur atë “të përgjegjshme” pasi partia në pushtet në Greqi u thirr për mosreagimin ndaj “shkeljes së marrëveshjes së Prespës” dhe bëri thirrje për veton greke për negociatat e anëtarësimit të Maqedonisë në BE, krahas vetos ekzistuese bullgare.

“Kjo është një marrëveshje ndërkombëtare që duhet zbatuar pa pushim dhe pa asnjë diferencim. Qeveria aktuale si opozitë dhe unë kemi pasur qëndrim negativ ndaj Marrëveshjes së Prespës. Mendoj se ka çështje serioze juridike dhe juridiko-politike. Megjithatë, është një marrëveshje ndërkombëtare që ka përparësi ndaj ligjeve, nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme dhe krijon detyrime ndërkombëtare. Është e qartë se të dyja palët duhet ta respektojnë atë.

Nga ana jonë është vërejtur gjithmonë me mirëbesim. Fatkeqësisht, pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, patëm retorikë që u tërhoq. Qeveria greke nuk do të tregojë asnjë tolerancë për këtë çështje. Pati lëshime serioze për të siguruar emrin mjaft kompleks. Ne do të mbetemi të përkushtuar ndaj kësaj çështjeje dhe do të mbështesim zbatimin e saj në çdo mënyrë, përndryshe sigurisht që do të ketë pasoja”, tha ministri i Jashtëm grek në një intervistë për radion greke “Realfm 97.8”

I pyetur për një koment se si po zhvillohen marrëdhëniet greke me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ai tha se Greqia praktikon politikë përgjegjëse dhe siç thotë, e kuptoj që edhe në këto fusha ka disa që do të donin që ne të kishim retorikë agresive dhe të bënim veprime agresive.

