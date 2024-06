Geer në takim me Gashin: Shpresoj që përbërja e re të punojë për arritjen e qëllimit të anëtarësimit në BE

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, sot realizoi takimin e parë pas zgjedhjes së tij në funksion me ambasadorin evropian David Geer dhe me përfaqësuesit e Delegacionit të Bashkimit Evropian në vend.

Duke e uruar Gashin për zgjedhjen e tij kryetar i Kuvendit, ambasadori Geer shpreson që përbërja e re parlamentare do të punojë me përkushtim në arritjen e qëllimit strategjik të vendit për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian.

Kryetari Gashi, nga ana e tij, falënderoi për mbështetjen e qartë dhe të vazhdueshme të institucioneve evropiane për procesin e zgjerimit. Ai e përshëndeti Planin e Rritjes së Ballkanit Perëndimor, i cili, siç tha ai, duhet të inkurajojë më tej rajonin që të përgatitet për anëtarësim në BE, veçanërisht duke zbatuar reformat në fushën e sundimit të së drejtës, forcimin e institucioneve demokratike, luftën kundër korrupsionit, zhvillimin ekonomik.

“Bashkëbiseduesit diskutuan edhe për mundësitë e vazhdimit të Dialogut të Zhan Monesë, të cilin e vlerësuan si shumë efikas dhe të leverdishëm në periudhën e kaluar, me ç’rast Kryetari Gashi bëri me dije se përbërja e re parlamentare tashmë funksionon në bazë të Rregullores së re”.

“Kryetari i Kuvendit u shpreh i kënaqur që Metodologjia e re e BE-së për zgjerim parasheh një rol të shtuar të parlamenteve në negociata, duke siguruar se përbërja e re parlamentare do të investojë plotësisht në këtë proces”.

“Kryetari Gashi dhe ambasadori evropian Geer shkëmbyen mendime edhe për zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian, si dhe për zgjedhjen e ardhshme të qeverisë së re në vend. Ata diskutuan edhe për procedurat për miratimin e ligjeve në Kuvend, për forcimin e funksionit mbikëqyrës të Kuvendit lidhur me pushtetin ekzekutiv, si dhe për harmonizimin e mëtejshëm me legjislacionin e BE-së”, thuhet në njoftimin nga kabineti i Gashit.

MARKETING