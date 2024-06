Geer: E kam lexuar Deklaratën e Frontit Evropian, presim formimin e një Qeverie të qëndrueshme

Ambasadori i BE-së në Maqedoninë e Veriut, David Geer, ka deklaruar se ata presin formimin e një Qeverie të qëndrueshme e cila do t’i çojë përpara reformat për aderim në BE.

Geer ka thënë se e ka parë deklaratën e Frontit Evropian të nënshkruar ditë më parë.

“Nuk do t’ju befasoja nëse them se nuk do të ishte e përshtatshme që unë si ambasador të komentoja për politikën e brendshme, por do ta bëj një koment. Para së gjithash misioni ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve dha konkluzat preliminare se zgjedhjet u zhvilluan në mjedis demokratik dhe të qetë. Sigurisht ne presim raportin përfundimtar të zgjedhjeve dhe në këtë kontekst ne presim formimin sa më të shpejtë të një qeverie të qëndrueshme, të aftë për të çuar përpara reformat e nevojshme për ta sjellë këtë vend në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Ne do të punojmë me të gjithë që bashkëpunon në këtë qëllim, të arrihet qasja në BE sa më shpejt. Ne i shohim të gjithë ata që janë të përkushtuar për këtë qëllim gjatë zgjedhjeve, pra vazhdimin e mbështetjes së Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt BE-së”, ka deklaruar ambasadori Geer.

MARKETING