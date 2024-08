Gasperini i zhgënjyer: Isha i sigurt që do i shkaktonim probleme Realit, ata e merituan fitoren

Gasperini ishte më shumë i zhgënjyer sesa krenar për Atalantën pas humbjes 2-0 nga Real Madridi në ndeshjen e Superkupës së UEFA-s.

“Isha mjaft i sigurt se mund t’i shkaktonim probleme Real Madridit me stilin tonë të futbollit. Natyrisht, loja ndryshoi pas golit të tyre, veçanërisht i dyti ishte i parandalueshëm. Ata e meritonin fitoren pa dyshim,” tha Gasperini për Sky Sport Italia, transmeton GazetaBlic Sport.

“Ne kishim nisur mirë në pjesën e dytë dhe patëm ato raste të mëdha me pritjen kundër Pasaliçit, por edhe kur Luqman u dërgua në një pozicion të pastër dhe çuditërisht vendosi të mos gjuante me këmbën e majtë”.

“Ne humbëm një mundësi të madhe duke pasur parasysh se si po shkonte ndeshja dhe kjo më zhgënjeu. Duhet të ishim më klinik dhe të tregonim më shumë cilësi në atë situatë pasi ishte kaq e rëndësishme të kalonim në epërsi,” shtoi trajneri.

“Mbetet një eksperiencë shumë e rëndësishme, por këto përvoja kanë më shumë kuptim kur fiton. Unë jam ende shumë krenar, por gjithmonë duket se na mungon ajo pikë e vogël. E patëm në Dublin, na mungoi sonte”, tha Gasperini.

MARKETING