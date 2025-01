Gashi: Nuk kam ingerenca të propozoj kryetar të Komisionit për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini

Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, sot në takim me gazetarët tha se ai nuk ka ingerenca të propozojë kryetar të ri për Komisionin për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini. Gashi theksoi se ai vetëm mund të caktojë deputetin që do të udhëheq me seancat në Komision.

“Sa i përket asaj që është sjellë në Komisionin për Politikë Sociale, Demografi dhe Rininë, ju referoj në Rregulloren e Punës, nenet 126 dhe 114, të cilat i zgjidhin këto situata kur nuk ka kryetar të Komisionit, do ta përcaktojë Presidenti, do të thërrasë. një deputet që të thërrasë seancat për disa ligje në ato fusha”, tha Gashi.

Kryetari i Kuvendit ka theksuar se nëse “Fronti Europian” nuk propozon kryetar të Komisionit për të zëvendësuar Ilire Dautin, atëherë ajo çështje do të zgjidhet vetëm përmes Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime.

“Propozimet vijnë nga grupet parlamentare. Kryetari i Kuvendit nuk ka të drejtë t’i propozojë Komisionit të Zgjedhjeve dhe Emërimeve kryetar të Komisionit. Sa i përket kryetarit të Komisionit, unë nuk kam kompetencë për të emëruar president. Unë kam të drejtë të caktoj një deputet për të drejtuar seancat. Nëse miratohen ligjet dhe nuk thirren seancat, nëse nuk ka kryetar, natyrshëm nuk do të thirren seancat, atëherë do të emëroj një deputet që do t’i udhëheq seancat”, tha Gashi.

MARKETING