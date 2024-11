Gashi: Nga 14 nëntori do të fillojë diskutimi për buxhetin 2025

Diskutimi në komision për Propozim-buxhetin për vitin 2025 në Kuvend do të fillojë më 14 nëntor, ndërsa seanca plenare për miratimin me tij pritet të caktohet në javën e dytë të dhjetorit, tha kryetari i Kuvendit Afrim Gashi për MIA.

“Propozim-buxheti për vitin 2025 është miratuar më 5 nëntor. Ai do të qëndrojë për shqyrtim në Kuvend për disa ditë. Seanca dëgjimore e komisionit do të nisë më 14 nëntor dhe do të zgjasë deri më 30 nëntor. Pra, sipas Rregullores së re, fundi i nëntorit, pra 30 nëntori, tashmë është përcaktuar si data e fundit kur duhet të përfundojë seanca dëgjimore komisionere.

Pastaj propozimi sillet në Qeveri, presim që Qeveria ta plotësojë propozimin dhe në javën e dytë të dhjetorit të mbahet seanca plenare, e cila do të zgjasë pesë ditë dhe shpresojmë që brenda këtyre katër deri në pesë ditë buxheti për vitin 2025 të adoptohet”, tha Gashi.

