“France Footboll” justifikohet me Realin: Vinicius u dëmtua nga Belingam dhe Karvahal!

“’Topi i Artë’ për ne nuk ekziston më”. Reali i Madridit është tërbuar me “France Football” për çmimin prestigjoz, i cili i shkoi Rodrit dhe jo Vinicius Zhunior.

Mëngjesin e sotëm për këtë argument ka folur vetë kryeredaktori i revistës franceze. “Mendoj se Vinicius ka ‘vuajtur’ disi nga prania e Belingam dhe Karvahal mes pesë vendeve të para pasi matematikisht i kanë hequr disa pikë. Kjo gjithashtu përmbledh sezonin e Real Madridit, i cili kishte midis 3 dhe 4 lojtarë dhe juritë ndanë vendimet e tyre. mes tyre, gjë që përfitoi Rodri”, shpjegoi Vinsent Garsia.

Lidhur me atë bisedë pas së cilës Real Madridi kuptoi se Vinicius nuk e kishte fituar Topin e Artë, ai tregoi: “Kam pasur shumë presion nga Real Madridi, por, siç ndodh me klubet e tjera, kam qenë gjithmonë i qartë, i drejtë dhe ndoshta heshtja ime i çoi në kufi. Por ishte njësoj si me të tjerët. Unë u befasova shumë nga mungesa e Viniciusit”.

10 lojtarët më të votuar:

Rodri – Manchester City/ Spanjë

Vinicius Junior – Real Madrid/ Brazil

Jude Bellingham – Real Madrid/ Angli

Dani Carvajal – Real Madrid/ Spanjë

Erling Haaland – Manchester City/ Norvegji

Kylian Mbappe – PSG (Real Madrid)/ Francë

Lautaro Martinez – Internazionale/ Argjentinë

Lamine Yamal – Barcelona/ Spanjë

Toni Kroos – Real Madrid/ Gjermani (i tërhequr)

Harry Kane – Bayern Munchen/ Angli

