Formacionet zyrtare: Zvicër – Gjermani

Zvicra dhe Gjermania do të luajnë ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në Euro 2024 dhe të dyja duan pozitën e parë në grup.

Me Gjermaninë që u kualifikua në raundin tjetër që në takimin e javës së dytë, Zvicra do të tentojë gjithçka në “Deutsche Bank Park” në Frankfurt për t’u kualifikuar këtë mbrëmje.

Gjermanët kanë 6 pikë nga dy fitore me Skocinë dhe Hungarinë, ndërsa Zvicra ka 4 pikë, pas fitores me hungarezët dhe barazimit me skocezët.

Murat Yakin dhe Julian Nagelsmann kanë zgjedhur formacionet si do zbresin në fushën e lojës ekipet e tyre.

Granit Xhaka si kapiten starton, ndërsa Xherdan Shaqiri do të jetë në bankë së bashku me Ardon Jasharin.

MARKETING