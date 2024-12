Fonseka ka tri ndeshje vendimtare për të ruajtur pozitën e trajnerit te Milani

Mediat italiane raportojnë se është rritur presioni mbi trajnerin e Milanit, Paulo Fonseca, pasi rezultatet e tre ndeshjeve të ardhshme do të përcaktojnë të ardhmen e portugezit në San Siro.

Milani viziton Veronën në ndeshjen hapëse të raundit xhiros së 17-të të Serie A këtë mbrëmje: një lojë vendimtare për kuqezinjtë dhe trajnerin e tyre, Fonseca. Sipas “Gazzetta dello Sport”, e ardhmja e trajnerit në San Siro do të varet nga rezultatet e tre ndeshjeve konkurruese në vijim.

Pas ndeshjes së Veronës, Milani do të luajë në shtëpi kundër Romës më 29 dhjetor. Më pas, në ndeshjen e parë të vitit 2025, Milani do të përballet me Juventusin në gjysmëfinalen e Superkupës në Riad më 3 janar.

Fonseca nuk pritet të shkarkohet nëse Milani dështon të mposht Veronën këtë mbrëmje, por klubi thuhet se do të vlerësojë rezultatet në tre ndeshjet e ardhshme. Sidoqoftë, të premten, “Corriere dello Sport” ka shkruar se Fonseka ishte “në një udhëkryq” dhe se ndeshja e Verona mund të jetë “vendimtare” për të ardhmen e tij.

Milani është 14 pikë larg liderit të Serie A, Atalanta, me një ndeshje më pak dhe tetë më pak se Fiorentina e vendit të katërt. Vetëkuptohet se drejtuesit e Milanit presin rezultate më të mira në ndeshjet e ardhshme. Disa burime, përfshirë “Gazzetta dello Sport”, raportojnë se Fonseka do të heqë dorë nga Teo Hernandez për ndeshjen e dytë radhazi në Verona, duke nisur me Alex Jimenez si mbrojtës i majtë.

