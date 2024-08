Fitore me përmbysje e Bayernit në start, Kompany debuton me tre pikë në Bundesligë

Bayern Munchen e ka nisur me fitore sezonin e ri të Bundesligës, duke mposhtur me përmbysje Wolfsburg në transfertë.

Sfida nisi mjaft mirë për bavarezët, të cilët gjetën rrugën e rrjetës me anë të Musialas në minutën e 20’.

Pjesa e dytë u bë më e vështirë për “rekordmenët” gjermanë, të cilët pësuan dy gola të shpejtë nga Majer në minutat 47’ dhe 55’. Gjithsesi bavarezët gjetën foircat për ta përmbysur takimin me një autogol të Kaminskit dhe një gol të Gnabryt.

Kështu Vincent Kompany debuton me fitore në Bundesligë, teksa misioni është titulli kampion.

REZULTATI:

WOLFSBURG 2-3 BAYERN MUNCHEN

MARKETING