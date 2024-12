Fiton Reali, i afrohet edhe më pranë Barcelonës

Real Madrid merr fitoren e radhës në La Liga, teksa mposhti 2-0 Getafen, duke përfituar kështu në maksimum nga ndalesa e Barcelonës.

Ritmi ishte i kënaqshëm në fillimin e sfidës, me madrilenët që ngacmonin shpeshherë portën kundërshtare. Në minutën e 27-të, gjatë zhvillimit të një goditje këndi, Rudiger pengohet në zonë dhe arbitri Hernandez nuk hezitoi të akordonte 11-metërsh për Los Blancos, vendim që u konfirmua pas një komunikimi me sistemin VAR. Nga pika e bardhë realizoi Bellingham, i cili u tregua i saktë me një goditje të lehtë në qendër.

Për të mbyllur llogaritë në këtë takim mendoi Kylian Mbappe, në të 37-tën. Sulmuesi francez, me një gjuajtje të bukur nga distanca, ia doli që të dërgojë topin pas shpinës së portierit.

Në pjesën e dytë, vendasit patën raste të tjera për të thelluar shifrat. Në të 74-tën, Mbappe kaloi dhe portierin, por pa mundur dot të finalizojë si duhet.

Ekipi i Ancelottit është në vendin e dytë me 33 pikë, një pikë më pak se Barcelona kryesuese, por vlen të theksohet fakti se skuadra nga Madridi ka një ndeshje më shumë për të luajtur. Ndeshja e radhës për Realin është ndaj Bilbaos, në transfertë.

