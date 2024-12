Fiton Liverpool, Man.City gjithnjë e më shumë po i ngjason ekipit para epokës së sheikëve!

Liverpool ka arritur të shënojë dhe dominoj derbin kundër Man.City duke shënuar fitore të pastër me rezultatin 2-0.

Golat për “Reds” i shënoi Gakpo në minutën e 12 pas një asistimi brilant të Salah, i cili e shënoi golin e dytë nga penaltia në pjesën e dytë.

Me këtë fitore Liverpooli shkon në kuotën e 34 pikëve, 11 më shumë se Manchester City që tashmë gjendet në pozitën e pestë në tabelë me 23 sosh.

