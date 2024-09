Filipçe: Së shpejti do të vijnë faturat e reja të shtrenjta për kredinë nga Budapesti

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në një intervistë për Press 24 paralajmëron se kredia nga Hungaria do të rezultojë me pasoja të rënda negative financiare dhe politike për vendin. Ai shprehu dyshime për transparencën dhe justifikimin ekonomik të marrëveshjes, duke vënë në dukje për interesa të mundshme korruptive pas saj.

“LSDM do të përdorë të gjitha mjetet për ta dëshmuar pse kjo është një kontratë e dëmshme. Argumentet për normën e supozuar të favorshme të interesit jo vetëm që janë të pasakta, por media hungareze theksoi se Orban po merr hua me norma interesi shumë më të larta për nevojat e tij. Fakti që Hungaria jep një kredi me interes që e paguan vetë më shtrenjtë, tregon se pas marrëveshjes fshihet një interes i madh politik dhe korrupsioni. Kjo Qeveri po planifikon të merret me “korrupsionin e madh” dhe kjo do të bëhet e qartë shumë shpejt”, thotë Filipçe.

Ai thotë se tashmë ka mbërritur fatura e parë për këtë marrëveshje, njoftimi për hyrjen e një kompanie telekomunikacioni e afërt me Orbanin, duke treguar shembuj konkret që sipas tij tregojnë interesa dhe marrëveshje të fshehura në prapaskenë.

“Praktikisht, ajo ka marrë tashmë faturën e parë për këtë kontratë gjoja fantastike, njoftimin e hyrjes së një kompanie telekomi të afërt me Orbanin. Pra, pyetja është se çfarë do të ndodhë më pas? A nuk është rruga e shpejtë? Koncesione në biznesin e furnizimit me derivate të naftës? Duhet të shohim se çfarë kushtesh do t’u jepen investitorëve dhe çfarë fshihet pas gjithë marrëveshjes”, thotë Filipçe.

Ai thekson se LSDM-ja ka për obligim që t’i prezantojë të gjitha pasojat e kësaj marrëveshjeje dhe paralajmëroi se në foltoren e Kuvendit do të prezantohen informacione shumë specifike.

“LSDM e ka për obligim që të tregojë qartë të gjitha pasojat e kësaj marrëveshjeje. Dhe informacione shumë konkrete do të paraqiten pikërisht nga foltorja e Kuvendit”, tha ai, duke kërkuar një dorëzim të shpejtë të ligjit në Kuvend, për ta ekspozuar atë.

