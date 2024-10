Filipçe: Murtezani çdo ditë mohon deklaratat e Mickoskit

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe sot në një deklaratë për media ka theksuar se në Qeveri ka qëndrime kontradiktore për proceset eurointegruese të vendit dhe kjo është arsye edhe më e madhe për një seancë parlamentare ku kryeministri Mickoski duhet të deklarojë Planet e qeverisë për përparimin e vendit. Filipçe konsideron se qëndrimet e kundërta të kryeministrit Hristijan Mickoski dhe ministrit për çështje evropiane Orhan Murtezani janë konfirmim i paaftësisë së Qeverisë për të ofruar një plan të qartë për procesin e integrimeve evropiane të vendit.

Venko filipçe, kryetar i LSDM-së

“Ka shumë njoftime nga kryeministri për një lloj mbështetjeje nga disa vende, për ndryshimin e kornizës së negociatave, diçka që gjoja do të përmirësonte pozicionin tonë në procesin e integrimit evropian. Më vjen keq që ministri i tij Murtezani e ka mohuar në njoftimet e tij dhe ka deklaruar se gjoja ka mbështetje për miratimin e amendamenteve kushtetuese me efekt të vonuar. Vetë ministri tha se në përgjithësi nuk ka humor për një punë të tillë në asnjë vend të BE-së, mendoj se duhet të pastrohen ato deklarata konfuze, ato tone disonante në Qeveri që të lënë përshtypjen se ka mungesë të plotë të perspektivës deri në Parlament. Duhet të dimë se cili është plani i qeverisë, nëse ekziston dhe si do të vazhdojmë rrugën e integrimeve evropiane”.

