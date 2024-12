Filipçe: Ishim servil ndaj BDI-së, ata e keqpërdorën mbështetjen tonë

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në një intervistë për “360 gradë” tha se koalicioni me BDI-në në vitet e kaluara e ka dëmtuar rëndë pozitën e LSDM-së. Ai theksoi se vlerat do të jenë baza më e rëndësishme për koalicionet e ardhshme, duke theksuar se gabime të tilla nuk do të përsëriten.

“Ne ishim servil ndaj partnerëve tanë të koalicionit dhe ata abuzuan me gjerësinë tonë. Nuk ia vlen të qëndrojmë në Qeveri apo ta mbajmë Qeverinë për një periudhë më të gjatë, duke e dëmtuar rëndë pozitën tonë”, tha Filipçe.

Ai e shpjegoi këtë qëndrim si pjesë të mësimeve të nxjerra nga e kaluara, të cilat tashmë janë zbatuar në qasjen e re të partisë.

“Po, BDI në një farë mënyre e ka shpenzuar dhe në një pjesë të konsiderueshme është shpenzuar nga LSDM si pjesë e qeverisë. Nuk është vetëm konstatimi im, por është pjesë e një analize shumë serioze që e kemi bërë”, tha kryetari i LSDM-së. Filipçe theksoi se partia nuk do të bëjë më kompromise të cilat do ta kërcënonin të ardhmen e saj dhe parimet që mbron. “Çdo koalicion të ardhshëm do ta ndërtojmë mbi bazën e politikave të vlerave. “Kompromise të tilla, që dëmtuan rëndë integritetin tonë, nuk do të përsëriten”, theksoi ai.

