Filipçe: E vërteta për Klinikën e Onkologjisë doli në shesh

Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë (LSDM), Venko Filipçe, në konferencën e sotme për media ka folur në lidhje me punën e Klinikës së Onkologjisë, gjegjësisht skandalin e mungesës së terapisë për pacientët me kancer. Filipçe tha se “e vërteta për Klinikën e Onkologjisë që duhet ta dijë opinioni është drejtpërdrejt e lidhur me komisionin anketues për Klinikën e Onkologjisë të kërkuar nga VMRO-DPMNE dhe të udhëhequr nga Rashela Mizrahi, dhe të gjitha pretendimet se nuk ka raporte për funksionimin e saj janë gënjeshtër e pastër”.

“Mizrahi nga atëherë e deri më sot pretendon se unë jam përgjegjës për atë rast. Për të kujtuar opinionin, akuza ishte se unë si ministër i atëhershëm i Shëndetësisë duhet të kisha mbajtur gjurmët e detyrimeve të Ministrisë së Shëndetësisë ndaj Klinikës së Onkologjisë dhe anasjelltas, dhe i referohet raporteve të rregullta gjashtëmujore të punës së klinikës dhe të komisioneve të ekspertëve. Të gjitha raportet janë dorëzuar siç duhet, të plotësuara dhe të certifikuara mjeshtërisht. Edhe në kohët më të vështira të Covid-it, kur ka pasur kufizime në lëvizje, asnjë pacient onkologjik nuk ka mbetur pa terapi, e gjithë kjo është bërë në bashkëpunim të rregullt me ​​Ministrinë e Shëndetësisë”, tha Filipçe.

Ai tregoi raportet, duke theksuar se pretendimi i Mizrahit se nuk kishte raporte ishte i turpshëm.

“Mizrahi pretendon se nuk ka pasur raporte të tilla nga klinika në ministri, se nuk ka pasur kontroll të ekspertëve nga komisionet e ekspertëve dhe gjatë gjithë këtyre muajve të kaluar, a ka gjë më të keqe se fshehja e së vërtetës në një rast kaq të shëmtuar për pikë politike. Dhe në krye të kësaj, “A po fshehin dëshmi nga organet e hetuesisë”, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.

