Filipçe dhe Siljanovska Davkova biseduan për gjendjen në strukturat e sigurisë dhe eurointegrimet

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në takimin e sotëm me prersidenten, Gordana Siljanovska Davkova shprehi shqetësim dhe tregoi se duhet të reagojë për punë të cilat duhet të reagojë për gjëra të cilat janë në ingerenca të saj, siç tha, para së gjithash, “partizimin që po ndodhë në pjesën e strukturave të sigurisë”.

Filipçe gjithashtu para mediave tha se me presidenten Siljanovska kanë biseduar edhe për procesin e eurointegrimeve dhe paralajmëroi se LSDM do ta mbështesë çdo pozitë të përmirësuar që do ta sigurojë Qeveria.

