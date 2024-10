FIFA jep lajmin fantastik për klubet që marrin pjesë në Kupën e Botës për Klube

Shkurtimisht, Kupa e Botës për Klube do të bashkojë skuadrat më të suksesshme të klubeve nga katër sezonet e fundit, me një total prej 63 ndeshjesh që do të luhen nga 15 qershori deri më 13 korrik.

Javën e kaluar u shpallën 12 stadiumet që do të presin Kupën e Botës për Klube 2025 , duke përfshirë stadiumin Mercedes-Benz në Atlanta dhe Rose Bowl në Los Angeles. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino është sigurisht i emocionuar nga perspektiva e një turneu me pamje të re: “Tridhjetë e dy nga klubet më të mira nga të gjitha anët e botës do të garojnë në Shtetet e Bashkuara në qershor dhe korrik 2025”. “Ata janë në zemër të turneut. Dhe ne nuk mund të presim. Tridhjetë e dy nga klubet më të mira në botë do të takohen në skenën botërore dhe vetëm një do të kurorëzohet kampion bote”. Formati aktual lejon që fituesi i Ligës së Kampionëve të kualifikohet automatikisht për turneun, ndërsa pjesa tjetër e ekipeve përbëhet nga fituesit e federatave të tjera të futbollit si CONCACAF dhe CONMEBOL. Por për zhgënjimin e disa emrave të profilit të lartë si Pep Guardiola dhe Erling Haaland, të cilët kanë ngritur shqetësime për kërkesat që u bëhen lojtarëve, formati është gati të ndryshojë. Në fakt, FIFA po përgatitet për kompeticionin e vitit të ardhshëm duke prezantuar një afat të ri transferimesh për klubet pjesëmarrëse në turne në një përpjekje për të ‘inkurajuar lëvizjen e futbollistëve për Kupën e Botës për Klube 2025’. Kjo është sipas një raportimi të ri nga mediumi spanjoll Marca, i cili sugjeron se ndryshimi është gjithashtu për të siguruar mbulim ligjor për zgjatjen e kontratave që përfundojnë në mes të Kupës së Botës për Klube. Me këto masa, FIFA synon ‘të bëjë më të lehtë për skuadrat të nënshkruajnë lojtarë’ dhe t’u japë klubeve ‘kuadrin e duhur ligjor për të forcuar veten për garën’.