FIFA cakton datat dhe vendin e Intercontinental Cup, Real Madridi do të luajë vetëm finalen

Real Madrid tashmë e di vendin ku do të garojë për titullin e dytë të sezonit, pasi fitoi Superkupën e Evropës më 14 gusht.

FIFA ka njoftuar se finalja e Kupës Ndërkontinentale apo International Cup do të luhet në Doha (Katar) më 18 dhjetor, që përkon me përvjetorin e ndeshjes vendimtare të Kupës së Botës të zhvilluar dy vjet më parë.

Kampionët e gjashtë konfederatave do të marrin pjesë në rikthimin në kalendar të Kupës Ndërkontinentale të njohur si International Cup.

Turneu do të përbëhet nga pesë ndeshje, të cilat do të fillojë më 22 shtator dhe do të përfundojë më 18 dhjetor me finalen e madhe.

Dy ndeshjet e para do të luhen në vendet e skuadrave nikoqire dhe tre të tjerat do të zhvillohen në Katar.

Real Madridi do të luajë vetëm finalen si kampion i Ligës së Kampionëve.

