Eurobarometri: Shumica e qytetarëve kanë besim në BE

Shumica e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ose 56 për qind, kanë besim në Bashkimin Evropian, tregojnë rezultatet e hulumtimit të vjeshtës të Eurobarometrit për vitin 2024.

Qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës shprehin të njëjtin nivel besimi ndaj BE-së si qytetarët e Maqedonisë.

Ndër vendet e tjera kandidate për anëtarësim, besimi në BE është më i lartë në Shqipëri me 81 për qind, përpara Malit të Zi me 75, Kosovës me 70 dhe Gjeorgjisë me 58 për qind.

Moldavët shprehin besim më të ulët në BE sesa qytetarët e Maqedonisë, me 52 për qind, që megjithatë tregon se shumica e qytetarëve të Moldavisë, si dhe të vendeve të tjera kandidate të përmendura, besojnë në Union.

Qytetarët e Turqisë kanë besim më të ulët në BE se 50 për qind, në 42 për qind dhe qytetarët e Serbisë me 38 për qind. Megjithatë, këto të dhëna përfaqësojnë gjithashtu një rritje të besimit në BE me katër për qind në Turqi dhe me dy për qind në Serbi krahasuar me anketën e pranverës të këtij viti.

Besim në BE shprehin edhe 38 për qind e banorëve të Britanisë së Madhe, që paraqet një rritje prej gjashtë për qind.

Kur bëhet fjalë për qytetarët e BE-së, shumica e tyre ose 51 përqind besojnë në Bashkimin, i cili përfaqëson nivelin më të lartë të matur të besimit të evropianëve në bllok në 17 vitet e fundit.

Mbështetja e evropianëve për euron është në një rekord të lartë, ata kanë një pamje më optimiste për të ardhmen dhe dëshirojnë të shohin një BE më të fortë dhe më të pavarur, veçanërisht përballë sfidave aktuale globale.

Të rinjtë evropianë nga mosha 15 deri në 24 vjeç shprehën mbështetjen më të madhe për BE-në, ose 59 për qind e të anketuarve.

Evropianët shprehin të njëjtën mbështetje si për BE-në me 51 për qind për Komisionin Evropian, i cili është në nivelin më të lartë që nga viti 2007.

Pothuajse tre të katërtat e të anketuarve ose 74 përqind e qytetarëve të vendeve anëtare të BE-së thonë se ndjehen si qytetarë të BE-së, që është niveli më i lartë në më shumë se dy dekada, ndërsa 61 përqind e evropianëve janë optimistë për të ardhmen e BE-së.

