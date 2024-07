EURO 2024/ Sot nisin ndeshjet e mëdha të çerekfinales

Të premten do të nisin çerekfinalet e EURO 2024 me ekipet më të mira të kontinentit. Spanja do të luajë me Gjermaninë mikpritëse të turneut në Stuttgart Arena, e cila është hapja e tetë të fundit.

Kombëtarja spanjolle mposhti debutuesit e Gjeorgjisë 4-1 në 1/16 më 30 qershor për të siguruar vendin e tyre në çerekfinale. Gjermania kishte mposhtur Danimarkën 2-0 për të kaluar në tetë të fundit.

Pas kësaj përballjeje, tifozët do të shohin një tjetër lojë emocionuese mes Portugalisë dhe Francës. Portugalia do të përballet me Francën në Volksparkstadion të Hamburgut.

Skuadra fituese e kësaj ndeshje do të përballet me Spanjën ose Gjermaninë në gjysmëfinalen e Munihut më 9 korrik.

Franca eliminoi Belgjikën 1-0 dhe Portugalia fitoi kundër Sllovenisë me penallti në fazën e 16-të të fundit. Spanja, Gjermania, Portugalia dhe Franca, kombet e mëdha të futbollit në Evropë, kanë fituar trofeun EURO në vitet e mëparshme.

Gjermania dhe Spanja janë të lidhura për të qenë mbajtësit e rekordeve, duke siguruar titullin kontinental tri herë secila.

Gjermanët e fituan për herë të fundit në 1996 në Angli, ndërsa Spanja e pretendoi për herë të fundit në 2012 kur turneu u organizua nga Polonia dhe Ukraina. Franca ishte kampione e viteve 1984 dhe 2000.

Portugalia vulosi trofeun e EURO-s në vitin 2016 pasi mundi 1-0 Francën në Saint-Denis.

Pasi eliminoi Austrinë nga EURO 2024 me 2-1 në ndeshjen e 16-të të fundit të martën, Turqia do të përballet me Holandën të shtunën në Berlin.

Turqia nuk e ka fituar kurrë EURO, por ka arritur në gjysmëfinale në 2008, që është ende më e mira e tyre. Holanda fitoi titullin në vitin 1988.

Në EURO 2024, skuadra holandeze mundi Rumaninë 3-0 për të kaluar. Më vete Anglia, nënkampionia e vitit 2020, do të luajë kundër Zvicrës të shtunën.

Anglia fitoi kundër Sllovakisë 2-1 për të përparuar ndërsa Zvicra, e drejtuar nga ish-mbrojtësi zviceran Murat Yakin, mundi kampionët në fuqi Italinë 2-0 në fazën e mëparshme.

Fituesit e ndeshjeve Holandë-Turqi/Angli-Zvicër do të arrijnë në gjysmëfinale më 10 korrik në Dortmund. Finalja e turneut do të luhet më 14 korrik në Berlin.

