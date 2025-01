Është privuar nga liria një shtetas turk i arratisur nga burgu i dënuar me dënim prej 23 vjetëve

Nëpunës të policisë dje pas masave të ndërmarra operative paraprake kanë privuar nga liria një person nga Turqia i cili kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar nga Interpoli, për shkak se ishte arratisur nga burgu në Turqi.

“Në rrugën “Bapçor” në Shkup është privuar nga liria A.S. (44) nga Ankaraja e Turqisë, i cili kërkohej me fletarrest ndërkombëtar nga Interpoli në Turqi për arratisje nga burgu në Turqi. A.S. është i dënuar me 23 vjet, një muaj e 15 ditë burg për kryerjen e veprave penale të mashtrimit dhe ndërhyrjes në sistemin kompjuterik dhe ka 18 vjet, nëntë muaj e 13 ditë për të vuajtur dënimin e plotë. A.S. i është dorëzuar gjykatës kompetente për procedim të mëtejshëm lidhur me ekstradimin në Turqi”, thonë nga MPB.

MARKETING