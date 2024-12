Energjia elektrike do të shtrenjtohet më së shumti 1%

Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar se çmimi i energjisë elektrike do të rritet më së shumti për 1% nga fillimi i vitit 2025.

Përllogaritjet tregojnë se çmimet e shërbimeve të “Elektrodistribucionit” do të ulen për 5.52%, ndërsa çmimi për përçim nëpërmjet MEPSO do të rritet për 5,67%. Shtesë, çmimi i operatorit në tregun për energji elektrike (MEMO) do të rritet për 19,8%.

Sot i prezantuam përllogaritjet tona, pra elementet që marrin pjesë me rreth 38% në çmimin përfundimtar,“ deklaroi kryetari i KRRE-së, Marko Bislimoski. Ai shtoi se tarifa e rrjetit, e cila është një pjesë e rëndësishme e kostove, do të ulet me 7%.

Këto ndryshime synojnë të sigurojnë një ekuilibër mes komponentëve të ndryshëm të sistemit elektroenergjetik dhe të minimizojnë ndikimin te qytetarët. /SHENJA/

MARKETING