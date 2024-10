Eftimov: Gjendja në burgje është serioze, nevojiten reforma urgjente

Sekretari shtetëror, Dajanço Eftimov, në tryezë të rrumbullakët organizuar nga Këshilli i Evropës dje në Shkup i ceki sfidat me të cilat përballen institucionet e burgjeve dhe domosdoshmërinë për reforma për risocioalizim dhe rehabilitim më të mirë të personave të dënuar.

Siç transmetojnë nga Ministri e Drejtësisë, në fjalimin e tij Eftimov theksoi se gjendja është serioze dhe se nevojitet shumë mund dhe përkushtim për vendosje të drejtësisë dhe sigurisë juridike.

“Gjendja është serioze dhe jemi të vetëdijshëm se nevojitet me të vërtetë shumë mund dhe përkushtim. Duhet të vendosim drejtësi dhe siguri juridike, të tregojmë se kemi vlera, se jemi të denjë për shtet, dhe se të gjuthë ne së bashku jemi të gatshëm të ndërtojmë të ardhme më të mirë për shtetin tonë. Reformat në sistemin e burgjeve janë gjithnjë e më të nevojshme dhe Minsitria e Drejtësisë dhe unë si sekretar shtetëror, i ndjekim me vëmendje të madhe të gjitha vërejtjet nga Komiteti për mbrojtje nga tortura të notuara në Raprote, sepse ato janë korrigjues të nevojshëm dhe të domosdoshëm në synimin tonë për arritje të sistemeve të zhvilluara të shteteve evropiane”, theksoi Eftimov.

Ai nënvizoi se vërejtjet e notuara në Raportin e Komitetit për mbrojtje nga tortura kuptohen shumë seriozisht dhe në tëa rdhmen do të punohet në mënjanimin e tyre.

Puna jonë fillimisht nisë dhe duhet të jemi maksimalisht të përkushtuar, sepse e ardhmja varet prej nesh. Nuk do të gënjehemi se do të jetë lehtë. Nuk do të jetë lehtë. Prej nesh pritet pjekuri dhe përkushtim serioz. T’i përmbahemi planit për zhvillim dhe të luftojmë sinqerisht, ndershëm, me përgjegjësi – atëherë suksesi do të jetë i pashmangshëm dhe ndryshimet do të jenë të dukshme”, porositi Eftimov.

