E bujshme nga Anglia, Haaland tundohet nga Reali i Madridit

Bota e futbollit rrezikon një tjetër tronditje në verë për shkak të një transferimi të rëndësishëm. Sipas Sky Sports, Erling Haaland mund të largohet nga Manchester City dhe është tërhequr nga mundësia për t’iu bashkuar Real Madridit, skuadër ku luajnë Vinicius, Mbappe, Rodrygo, Bellingham dhe shumë kampionë të tjerë. Do të ishte një formacion i krahasueshëm me atë të “galaktikëve” dikur, me shumë yje.

Palët janë të interesuara për këtë zgjidhje dhe anglezët tashmë kanë identifikuar zëvendësuesin e norvegjezit, pikërisht Viktor Gyokeres të Sporting CP.

Situata e Haaland është mjaft e thjeshtë: ai ka një kontratë që skadon në vitin 2027, por ka një klauzolë prej 150 milionë eurosh, e cila përcakton çmimin e ish-lojtarit të Salzburgut dhe Borussia Dortmundit.

Për momentin janë vetëm thashetheme, por mund të ketë disa lajme në javët në vijim. Spanjollët me Florentino Perez janë mësuar të lëvizin shpesh nën radar dhe nga tani deri në verën e vitit 2025 ata do të përpiqen të bindin Haaland të pranojë ofertën e tyre.

Gjithashtu për t’u kuptuar është e ardhmja e Pep Guardiolës, i cili mund ta bindë sulmuesin të qëndrojë nëse do të vazhdonte në Etihad. Ndryshe, lamtumira e trajnerit mund të favorizojë edhe atë të qendërsulmuesit.

