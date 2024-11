Dy ish policë dhe një person tjetër arrestohen nga policia, dyshohet se kanë ndihmuar një grup kriminal

MPB njofton se ka arrestuar tre persona, prej të cilëve dy ish-policë, të cilët dyshohen se kanë ndihmuar “Grupin e Gërçecit” me informacione nga brenda MPB-së. Nga MPB thonë se bëhet fjalë për D.G (58), E.A (58) dhe O.P (44), të gjithë nga Shkupi, ndaj të cilëve edhe është dorëzuar kallëzim penal për shkak të ekzistimit të dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprave penale “bashkim kriminal”, “zbulimi i sekretit zyrtar”, “pengim i drejtësisë” dhe “fitim dhe fshehje të paligjshme të pasurisë”.

Siç thonë nga MPB, i denoncuari D.G. dhe E.A, gjatë periudhës kur kanë qenë të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, së bashku me O.P, i janë bashkuar një grupi të organizuar kriminal për të cilin kanë marrë, komunikuar, transmetuar apo vënë në dispozicion të dhëna që përfaqësojnë sekret zyrtar.

“Në periudhën nga dhjetori 2019 deri në mars 2021, duke ditur për ekzistimin e interesimit të një numri të madh personash për marrjen e të dhënave dhe informacioneve zyrtare për hetimet aktuale penale, masat dhe aktivitetet e planifikuara për heqjen e lirisë, me theks të veçantë në të dhënat nëse dhe ndaj cilët personave dhe për çfarë arsye kryhen veprimet operative dhe hetimore, si dhe se të dhënat dhe informacionet e tilla mund të merren duke dhënë shpërblime monetare, ishin të lidhur me këtë grup kriminal në të cilin kishin një rol të veçantë për transmetimin e informacionit zyrtar, lidhur me grupet e organizuara kriminale të përfshira në kryerjen e veprimtarive kriminale nga disa fusha, veçanërisht krimet e rënda, disa prej të cilave parashihet dënim me burgim të përjetshëm”.

“Përkatësisht, Byroja për Siguri Publike pranë MPB-së, në koordinim me prokurorin publik nga Prokuroria Publike, nga tetori 2023 deri në janar 2024, kanë kryer hetime ndaj shtetasve të Maqedonisë, të cilët si anëtarë të grupit kriminal ndërkombëtar, negocioi dhe ndërmori aktivitete duke përdorur aplikacionin e koduar SKY/ECC për organizimin e prokurimit dhe transferimit të kokainës nga vendet e Amerikës së Jugut në vendet e BE-së dhe Maqedonisë dhe mori pjesë në ekzekutimin e veprave të tjera kriminale, e cila përfundoi me kallëzim penal ndaj 16 personave. Pas paraqitjes së kallëzimit penal, Departamenti i Policisë Kriminale ka vazhduar me analizimin e të dhënave të marra nga Europol dhe Eurojust dhe në koordinim me prokurorin publik nga Prokuroria Publike ka ofruar prova në bazë të të cilave është zbuluar se të akuzuarit kanë kryer krimet.

“Mënyra e kryerjes së veprimeve nga të pandehurit ka shkaktuar dëme në punën e organeve shtetërore në procedimin për ndjekjen penale të personave, me rëndësi për sigurinë publike, veprimtarinë e sigurisë dhe të inteligjencës së autoriteteve, si dhe për grumbullimin dhe transmetimin e informacionit që nuk është i destinuar për përdorim publik, zbulimi i të cilave uli efikasitetin e punës së autoriteteve shtetërore”.

“Me datë 03.11.2024, pas ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve operativo-taktike, si dhe në bazë të urdhëresave nga Gjykata Themelore Penale Shkup, është kryer bastisje në shtëpitë e personave, me ç’rast janë gjetur dhe konfiskuar disa telefona celularë, një kompjuter laptop dhe dokumentacione të ndryshme. Personat janë arrestuar”, thonë nga MPB.

