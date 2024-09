Durmishi: Çmimet nuk do të ngrihen, marzha do të kufizohet deri në 10 për qind

Çmimet nuk do të ngrihen, por do të kufizohet marzha bruto e fitimit e qindra produkteve ushqimore bazë deri në 10 për qind, njoftoi sot ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi.

Siç informoi Durmishi, për këtë masë Qeveria sipas gjitha gjasave do të diskutojë në mbledhjen e ardhshme javën e ardhshme. Me masën do të përfshihen buka, produktet e furrave dhe të qumështit, pemëve, perimeve,…

“Kjo masë do të jetë afatshkurte dhe në fuqi një muaj. Praktika e miratimit të saj do të vazhdojë për festat e vitit të ri dhe të gjitha festat e ardhshme”, theksoi ministri.

Ligji për praktika të padrejta tregtare pritet të hyjë në fuqi në fund të këtij muaji dhe me këtë, tha ministri, edhe më shumë duhet të ulen çmimet e produkteve.

MARKETING