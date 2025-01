Donnarumma drejt largimit nga PSG, gati të “tradhtojë” për herë të dytë Milan-in

Gianluigi Donnarumma po mendon rikthimin e mundshëm në Itali, gjë që nëse ndodh do ishte padyshim lëvizja më e bujshme e merkatos së janarit. Donnarumma, i cili u bë një yll te Milan-i, është në radarin e Inter-it sipas Fichajes, një destinacion që nëse finalizohet, premton të ndezë një tërmet mes tifozëve të ish-klubit të tij.

Pavarësisht se është një lojtar kyç për skuadrën pariziene, negociatat mes të dyja palëve kanë ndezur të gjitha llojet e spekulimeve. Transferimi i mundshëm i Donnarumma tek Inter-i do të kishte jo vetëm një ndikim sportiv, por edhe emocional

. Portieri, i cili për vite me radhë ishte emblema e portës së kuqezinjve, u largua nga Milan-i mes polemikave në vitin 2021 për t’iu bashkuar PSG-së. Lëvizja e tij te rivali i përjetshëm i Milan-it do të ishte një “tradhti” për herë të dytë për klubin dhe tifozët kuqezi. Inter po kërkon të forcohet me një portier të klasit botëror dhe Donnarumma i përshtatet në mënyrë të përkryer këtij profili. Kjo gjë mund të ndodhë tani në merkaton e janarit, por shanset janë më të mëdha për merkaton e verës.

Nga ana tjetër, PSG thuhet se po konsideron largimin e italianit për të balancuar konkurrencën dhe financat dhe mbi të gjitha për të krijuar një ekip tërësisht të ri, që do të jetë konkurrues në Europë.

